Den Haag - Nac Breda rakamlar

Hollanda Eredivisie maçında Den Haag ile Nac Breda, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. Den Haag 11 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Nac Breda 4 puanda ve 17. sırada. Den Haag son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Nac Breda, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 368. İddaa'da Den Haag kazanır 1.60, berabere biter 3.40, Nac Breda kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Den Haag önceki hafta Roda mücadelesinde 2-3 kazandı.

Nac Breda, Twente karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Den Haag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Den Haag, kendi sahasında 5 gol attı, 10 gol yedi.

Nac Breda, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. Nac Breda, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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