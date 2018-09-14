Den Haag - PSV Eindhoven maçı heyecanı

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Den Haag, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü PSV Eindhoven takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. 6 puanlı Den Haag 6. sırada bulunuyor, PSV Eindhoven 12 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Den Haag, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. PSV Eindhoven, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 483 kodlu maçı oynayanlar; Den Haag galibiyet oranı 5.00, beraberlik oranı 4.00, PSV Eindhoven galibiyet oranı 1.35. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Den Haag son hafta oynanan Roda maçında 2-3 kazandı.

PSV Eindhoven ise Groningen karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Den Haag, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Den Haag, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

PSV Eindhoven ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. PSV Eindhoven, 4 gol atarken 2 gol yedi.

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