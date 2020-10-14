Deneme amacıyla ekilen dane mısırdan elde edilen verim sevindirdi - VAN

AA

Hayvanların kışlık yem ihtiyacının karşılanması amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) danışmanlığında Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi'nde 1150 dekarlık alana ekilen dane mısırın hasadı yapıldı.Yeni geliştirilen makinelerle toplanarak paketlenen dane mısırdan beklentilerin üzerinde verim elde edildi.

- "Tarımsal üretim yapmazsanız açsınız"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakülte olarak birçok alanda üreticilerle iş birliği içisinde olduklarını söyledi.Zirai anlamda önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Demir, dane mısır üretiminin hem istihdama hem de ekonomiye önemli katkı sunacağına inandığını aktardı.Van'da bu yıl ekimini yaptıkları dane mısırdan önemli verim elde ettiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçlerde dane mısırın ekonomiye önemli derecede katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Silajlık mısır üretiminin yanında dane mısır üretimi çalışmalarının başlatılması ve gelir elde edilmesi üreticilerimiz açısından önemlidir. Özellikle pandemi dönenimde tüm dünya tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu anladı. Tarımsal üretim yapmazsanız açsınız. Sağlıklı ve dengeli yaşamak için tarımsal ve hayvansal üretiminizi artırmanız gerekiyor. Köprüler Mahallesi'nde deneme amacıyla ekilen dane mısır üretiminde çok güzel sonuçlar elde ettik. Gelecek yıllarda üretimin yaygınlaşacağını öngörüyoruz."

- "Hayvancılıkta ve ekonomide çok önemli gelişmeler yaşanacak"

YYÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeyda Zorer Çelebi ise Van'da bu yıl üretimi yapılan dane mısırın bölge hayvancılığına katkı sağlayacağını anlattı.Üreticilerin desteğiyle geniş alanlarda yeni mısır tohumu çeşidi denediklerini belirten Çelebi, şöyle konuştu:

"İlimizde iklim koşullarından dolayı dane mısır üretimi yapılamamaktaydı. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimiz dane mısır yemini başka illerden getirmek zorunda kalıyor. Bu da yem maliyetinin yükselmesine neden oluyor. Yaptığımız araştırmalar sonucu bir tohum firmasından erkenci bir çeşit dane mısır tohumu temin ettik. Gerekli koşullar sağlandıktan sonra bu tohum ekildi. Daha önce 250 santim boyuna ulaşan ve 5,5 ton civarında verim alınan mısır üretiminde çalışmalarımız sonucunda mısırın boyu 375 santime kadar çıktı ve verimde 10 tona yükseldi. Bu çalışmayı doktora ön çalışması olarak yaptık ve olumlu sonuç aldık. Bu çalışmayla kentte hayvancılıkta ve ekonomide çok önemli gelişmeler yaşanacak. "