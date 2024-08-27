Denetlenmeyen kırtasiye ürünlerine dikkat!

Mehmet Bayrak, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk zilinin çalmasına sayılı günler kala kırtasiye alışverişi konusunda velilere uyarıda bulundu. Yılın 12 ayı hizmet veren kırtasiyecilerin sezona hazır olduğunu belirten Bayrak, kırtasiye alışverişinde mutlaka güvenli markaların ve denetime tabi ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Denetimsiz şekilde mağazalarda, alışveriş merkezlerinde satılan ucuz ürünlerde yer alan kanserojen maddelerin çocuklarda çeşitli sağlık problemlerine neden olabileceğini vurgulayan Bayrak, "Kırtasiye, kırtasiyeciden alınır" çağrısı yaptı.

KIRTASİYELERE 12 AY DENETİM Başkan Mehmet Bayrak, kırtasiyecilerde gerekli denetimlerin, kontrollerin yapıldığını söyledi. Bayrak, "Sağlıklı güvenli alışveriş yapabilecekleri tüm kırtasiyeciler hizmete hazır, öğrencilerini bekliyor. Oda olarak kırtasiyecilerimizi denetliyoruz. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı, tarım il müdürlükleri de denetliyor. Bu denetimler sadece okul sezonunda değil, 12 ay yapılıyor. Şu an Antalya'daki tüm kırtasiyecilerin sağlıklı ürün sattığını, çocuk sağlığına zarar vermeyen ürün sattığına kefilim. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde ürünleri alabilirler. Rahat bir şekilde kullanılabilirler" dedi.

GÖZ RAHATSIZLIKLARI İLE 'UCUZ DEFTER' İLİŞKİSİ Çocukların okullarda kullandıkları ürünlerin sağlıklı olması gerektiğine vurgu yapan Bayrak, şöyle konuştu: "Senenin 9 ayında birebir temasta bulundukları kırtasiye ürünleri çok önemli. Örneğin bir fon kartonunda kullanılan malzemeler kanserojen olabiliyor. Çocuklarda ciddi anlamda cilt rahatsızlıklarıyla karşılaşılıyor. Ucuz diye aldığınız bir fon kartonu çocuğunuzun sağlığına doğrudan etki edebiliyor. 'Bir defter ne olacak. Ucuzunu alalım' diyorlar ama defterdeki çizginin kalitesi, çizgilerin mesafesi hatta kağıt hamurunun kalitesine kadar hepsi çok önemli. Bu çocuğun göz sağlığını birebir ilgilendiriyor. Son yıllarda göz rahatsızlıklarının çocuklarda sık görülmesinin en büyük sebeplerinden birinin, 'ucuz' diye alınan okul defterleri olduğunu söyleyebiliriz. Dünyada hiç kimse, hiçbir şeyi daha kötü yapmadan daha ucuza satamaz. Ucuz diye satılan kalemlerin, silgilerin çoğunda kanserojen ürünlere rastlayabiliyoruz. Kırtasiyeciler olarak kendi çocuklarımıza kullandırmadığımız hiçbir ürünü raflarımızda bulundurmuyoruz. Sağlıklı ürün satmaya özen gösteriyoruz. O yüzden vatandaşların ürün alırken kırtasiyecileri tercih etmelerini istiyoruz."