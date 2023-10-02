Haberler Sağlık Deney için bir ay boyunca makyajını çıkarmayan gazetecinin yüzündeki çarpıcı değişim! 10 yıl yaşlandı

Deney için bir ay boyunca makyajını çıkarmayan gazetecinin yüzündeki çarpıcı değişim! 10 yıl yaşlandı Anna Pursglove isimli bir gazeteci, makyajla uyumanın cilde verdiği zararı göstermek için bir ay boyunca makyajını çıkarmadı ve ertesi gün makyaj yapmaya devam etti. Deneyin sonunda doktorlar, Anna'nın, 'bir anda 10 yaş yaşlandığını' söyledi. Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:50 facebook

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2013 yılında Daily Mail gazetecilerinden olan Anna Pursglove, kendi üzerinde bir deney gerçekleştirdi. O sırada 40 yaşında olan gazeteci, makyajlı uyumanın zararlarını ölçmek için kolları sıvadı ve deneye başlamadan önce bir klinikte, cildinin anlık durumunu analiz ettirdi. Anna, bir ay boyunca makyajını çıkarmadan uyudu ve ertesi gün, cildinin üzerine yeniden makyaj yaptı. Fotoğrafta Anna Pursglove'ın deneyden önceki hali görülüyor

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Anna, sadece banyo yaparken yüzünü yıkadı ve bunun dışında makyaj kalıntılarına hiçbir şekilde müdahale etmedi hatta yüzüne krem gibi bir ürün bile uygulamadı. Anna, her gün makyajının onu biraz daha zorlamasıyla güne başladı; rimeli giderek yapışkan bir hal almıştı, gözleri kaşınıyordu ve yastık kılıfının 'acı çekmiş gibi bir hali' vardı. Yine de ilk günler, yüzünde büyük bir farklılık gözlemlemedi.