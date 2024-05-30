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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Deneysel pop grubu'gUgUoU' Arter'de

        Deneysel pop grubu'gUgUoU' Arter'de

        Popüler müziğin deneysel biçim ve teknikleriyle doğaçlamalar ve gündelik dilde yazılan şarkı sözlerini birleştiren gUgUoU, 7 Haziran Cuma akşamı saat 20:00'de Arter'de müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:48 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:48
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        Deneysel pop grubu'gUgUoU' Arter'de
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        Klavye ve vokalde Güneş Terkol, bas gitar ve vokalde Güçlü Öztekin, akustik/elektronik davul ve ses işlemede ise Oğuz Erdin’den oluşan gUgUoU’nun performansı, 7 Haziran 2024 Cuma akşamı saat 20:00’de Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

        Popüler müziğin deneysel biçim ve tekniklerini doğaçlamalar ve gündelik dilde yazılan şarkı sözleriyle birleştiren gUgUoU, düşük teknolojik ve elektro-akustik araçlar vasıtasıyla sesleri ve vokalleri işleyerek bozuma uğratan ve manipüle eden stratejiler geliştiriyor. gUgUoU’nun üretimleri, hayat ile sanat arasındaki sınırları muğlaklaştırarak, sanatı oyuncu, müdahaleci ve performatif bir üslupla ele alan Dada ve sitüasyonizmden besleniyor.

        gUgUoU, Fez-Gez isimli performansının tiyatro, müzik ve animasyon gibi çeşitli disiplinleri içeren video çekimlerini, 2022 yılında Arter’de gerçekleştirdi. 24 dakikalık bu video performans, Sameheads (Berlin, 2022), Bilsart (İstanbul, 2022) ve Art Explora’da (Paris, 2023) sergilendi.

        Konserin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Mobilet'ten ya da Biletix’ten temin edilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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        #gUgUoU
        #konser
        #müzik
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