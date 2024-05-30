Deneysel pop grubu'gUgUoU' Arter'de

Klavye ve vokalde Güneş Terkol, bas gitar ve vokalde Güçlü Öztekin, akustik/elektronik davul ve ses işlemede ise Oğuz Erdin’den oluşan gUgUoU’nun performansı, 7 Haziran 2024 Cuma akşamı saat 20:00’de Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Popüler müziğin deneysel biçim ve tekniklerini doğaçlamalar ve gündelik dilde yazılan şarkı sözleriyle birleştiren gUgUoU, düşük teknolojik ve elektro-akustik araçlar vasıtasıyla sesleri ve vokalleri işleyerek bozuma uğratan ve manipüle eden stratejiler geliştiriyor. gUgUoU’nun üretimleri, hayat ile sanat arasındaki sınırları muğlaklaştırarak, sanatı oyuncu, müdahaleci ve performatif bir üslupla ele alan Dada ve sitüasyonizmden besleniyor.