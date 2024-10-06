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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Denis Draguş: Daha iyi olmamız gerekiyor - Futbol Haberleri

        Denis Draguş: Daha iyi olmamız gerekiyor

        Trabzonspor'da top koşturan Denis Draguş, 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmasını değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 00:09 Güncelleme: 06.10.2024 - 00:09
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        "Daha iyi olmamız gerekiyor"
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        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un Rumen oyuncusu Denis Draguş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "DAHA İYİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Denis Draguş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kazanamadığımız için mutsuzuz. Maça iyi başladık ama rakibimiz bulduğu ilk fırsatı değerlendirdi. Bu da onlara öz güven verdi. Bizim de denediğimiz gol pozisyonları oldu. Son dokunuş, son paslar eksikti. Daha iyi olmamız gerekiyor. Arka arkaya maçlar kazanıp öz güven kazanmak istiyoruz. Galibiyetler alınca daha iyi olacağız."

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