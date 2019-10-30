Deniz Akademi'ye 3 dalda ödül

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, Deniz Akademi "3D-Dalgalı Denizlerin Denizcisi" eğitim programı ile Stevie Ödülleri'nde hat-trick yaptı.

4 yıldır düzenlenen ve uluslararası iş dünyasının saygın platformları arasında yer alan Stevie for Great Employers Awards 2019 yarışmasında 3 ödülün sahibi olan Deniz Akademi, başarılı performansını kazandığı prestijli ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.

Banka, 2019 yılında ana stratejisinde yer alan hedefleri çalışanlarına aktarmak ve bu becerileri geliştirmek amacıyla tasarladığı "3D Dalgalı Denizlerin Denizcisi" programı ile 7 haftalık süre içinde 144 seansta 54 eğitmen ile düzenlediği sınıf ve online eğitimler aracılığıyla Türkiye çapında 5 bin 500 çalışanına ulaşarak eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Bu program ile çalışan deneyiminde farklılaşan Deniz Akademi, Stevie for Great Employers Awards 2019 yarışmasında "Yılın En İyi Profesyonel Eğitim Kategorisi"nde altın, "Yılın En İyi Eğitim Gelişim Stretjisi Kategorisi"nde gümüş ve "Yılın En İyi İş Gücü Eğitim ve Gelişim Başarısı Kategorisi"nde bronz ödülü kazanarak yenilikçi yaklaşımı sayesinde elde ettiği ödüllere yenilerini ekledi.

"Ödüllerimiz, daha büyük hedeflere ulaşma çabalarımızın anlamlı birer karşılığı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grubu-Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Elkin, hayata geçirdikleri yenilikçi iş modelinin başarısının uluslararası saygın bir platformda tescillenmiş olduğunu belirtti.

Elkin, DenizBank olarak sektörün her alanında öncü olmanın ve başarıyı yakalamanın sürekli gelişim ve öğrenmeyle mümkün olduğunu bildiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz çağda şirketleri rekabette farklılaştıracak en önemli iki unsurun insana ve teknolojiye yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Bu yaklaşımla bizi ileriye taşıyacak tüm bilgi alışverişini dijital bir zeminde, çeşitli projelerimizle hayata geçiriyoruz. Bu dönüşüm, işlerimizin daha optimize olmasını sağlarken, aynı zamanda daha etkin ve verimli çalışmalar üretmemize olanak tanıyor. Ödül alan projemizde olduğu gibi, 7 hafta gibi kısa bir sürede, 81 ilimizdeki 5 bini aşkın çalışanımıza ulaşarak eğitim programımızı tamamladık. Aldığımız ödüllerin motivasyonu ile yenilikçi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödüllerimiz, daha büyük hedeflere ulaşma çabalarımızın anlamlı birer karşılığı."