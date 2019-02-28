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İbrahim Bey o gün Bursa’yı terk etti. Programa bile çıkmadı akşam Bursa’dan İzmir’e gitti diye duydum. Sanıyorum ki onuru kırıldı, sanıyorum ki birlikte olmak istedi. ‘Reddettiğim için mi acaba?’ diye düşündüm. Ben aslında kendisini reddetmedim duygusal olarak, ama o beğendiği bir kadını elde edemeyince çekti gitti. Ben hiçbir zaman ‘İbrahim Tatlıses beni taciz etti’ demedim. Zaten taciz de edilmedim. İki taraf da birbirinden hoşlanabilir, erkek hoşlanabilir, ben aşık olurum kendimi tutamayabilirim…