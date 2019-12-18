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Geçtiğimiz gün küvette poz veren manken Deniz Akkaya, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Akkaya, yatakta tepetaklak durduğu bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü mankenin yaptığı fotoğrafı, kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

"ZOR BİR 2019'DU"

Fit görünümü ile yıllara meydan okuyan Deniz Akkaya, mavi mayolu fotoğrafına şu cümleleri ekledi:

Doğru spor, doğru antrenör ve doğru beslenme ile mümkün mü? Mümkün! Hepsini ve daha fazlasını yavaş yavaş YouTube da özgürce ifade etmeye başladık bile. En bastan aslında bu disipline nasıl girilir, doğru antrenör nasıl seçilir, ilk olarak anlattığımız konu bu oldu. Antrenörlerimden hoca ile ilk olarak; yabancı sayfalara gıpta edip, kendi memleketlisine farklı bir tavır sergileyenlere diyecek sözüm yok. Ancak buradaki fotoğraf ne yaşamdan, ne de hayattan vazgeçmeyen bir kadın...

Zor bir 2019'du benim için değil herkes için yaşadık hissettik, 2020'ye girerken kendime verdiğim en önemli söz, 'El alem, adlı dünyanın en büyük jürisini memnun etmek gibi bir derdin yok Deniz.' Gerçekten tek isteğim yeni yıldan; herkesin birbirine benzediği şu zamanda, kendi gibi olma cesaretini gösteren herkese içtenlikle huzur, özgürlük ve kendini özel yapan değerlerini kaybetmeyecek güç diliyorum.