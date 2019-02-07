Deniz Akkaya, Yasemin Şefik’in programına konuk oldu. Eski model, oyuncu ve sunucu Akkaya kahkaha dolu programda samimi açıklamalarda bulundu.
İşte Akkaya'nın açıklamalarından satırbaşları: Depresyonu hiç bir zaman anlamadım. Hatta insanlara kızdım. Sonra başıma geldi. Yatak hep geri çağırıyordu. Çok çabaladım. Görsel bir dünyanın içinde spor sağlık açısından asıl önemli. Sporla ilişkin hayatla ilişkin gibidir. Sevgili için kilo vermeye çalışırsan çabucak o kiloları geri alırsın.
Deniz Akkaya’nın “Ben her akşam 21:30’da uyuyorum.” Açıklaması üzerine Yasemin Şefik’in “E senin aşk hayatın böyle nasıl olsun...sen bildiğin uyuyorsun” demesi üzerine Akkaya “ Yok işte...onu değerlendiriyorum bu ara...” diyerek kahkahayı bastı.
"BENİM FİLMİM ÇEKİLMEZ!"
Deniz Akkaya’nın filmi olsa nasıl olurdu sorusu üzerine verdiği cevap; Filmim inşallah Mutlu Son’lu olur. Genelde dramlardan, mazlum edebiyatından filmler çıkıyor. O yüzden benim filmim olmaz. Ben orta sınıf bir aileden geldim. Kolejde okudum. Filmlik değilim.
"NÜKHET DURU SEVİYESİNE GELMEK İSTERİM!"
Sosyal medyayı iyi kullanan ünlüler arasında yer alan Deniz Akkaya, “Yorumlara cevaplar veriyorum. Ama bazen öyle kötü yorumlar geliyor ki şaşırıyorum. Geçen gün Nükhet Duru’ya, bu hala yaşıyor mu yazmış birisi...
Nükhet Duru seviyesine gelmeyi çok isterim. Şöyle cevap veriyor kendisi; Cennetten bildiriyorum. Yorumlardan anladığım çocukları kendi haline bırakınca böyle büyüyorlar.
"KENDİMDEN SHE-RA YARATACAĞIM!"
“Hayat zor magazini de gergin bir hale getirmeye gerek yok. Dijitale bir proje hazırlıyorum. Ben kendimden bir She-Ra yaratacağım. Atlet seviyesine geldim. Paralel kurguda benim katiyen karşı çıktığım Mide Ameliyatı olan Pelin Çini...
İnanılmaz bir depresyona girdi. Sabahları yemeksepeti’nin açılmasını bekliyor...Kendisi iki üç kere mide ameliyatı olan müzisyen biri Pelin’i mide ameliyatına götürdü...Çok sarkıyor vücudu Pelin’in...İşte tüm bunları dijital platformda karşılıklı kendi üzerimizde denediklerimizi izleyiciye göstereceğiz.
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