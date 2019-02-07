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İşte Akkaya'nın açıklamalarından satırbaşları: Depresyonu hiç bir zaman anlamadım. Hatta insanlara kızdım. Sonra başıma geldi. Yatak hep geri çağırıyordu. Çok çabaladım. Görsel bir dünyanın içinde spor sağlık açısından asıl önemli. Sporla ilişkin hayatla ilişkin gibidir. Sevgili için kilo vermeye çalışırsan çabucak o kiloları geri alırsın.