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Yılmaz ofise gitti. Akkaya, Yılmaz'a kendisine 200 bin TL borcu olduğunu, neden ödeme yapmadığını sordu. Yılmaz borcu olmadığını söyledi. Akkaya ve Yılmaz arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında ofise 2 kişi daha geldi.