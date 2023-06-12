Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

ABD'nin Florida eyaletinde 'en uzun süre deniz altında yaşama' rekorunu kıran bilim insanı Prof. Dr. Joe Dituri, yüzeye çıktı

ABONE OL
AA
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

    ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key Largo Adası'nda, Jules Undersea Lodge Neptune 100 projesi olarak adlandırılan araştırma kapsamında, 1 Mart'ta suya giren ABD'li profesör Joe Dituri, 'deniz altında en uzun süre yaşama' dünya rekorunu kırdı.
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

    9 Haziran’da yüzeye çıkan Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 9 metre derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı.
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

    Güney Florida Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Dituri, deniz altındaki çalışmasının, yüksek basıncın insanların daha uzun süre yaşamasına ve yaşlanmaya bağlı hastalıkların önlenmesine yardım edebileceği hipoteziyle başlattıkları projeye katkı sağlayacağını umduğunu belirtti.
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

    Su altında üniversitedeki öğrencilerine çevrim içi ders vermeye devam eden Dituri, çalışmasıyla gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı hedeflediğini vurguladı.
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

    Dituri, 13 Mayıs'ta deniz altında 74 gün kalarak bir önceki dünya rekorunu da kırmıştı. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gün olarak kayıtlara geçmişti.
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı

    'Su altında en uzun süre yaşama' rekorunun bir önceki sahipleri Jessica Fain ve Bruce Cantrell da aynı yerde 73 gün geçirmişti.
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı
  • 'Deniz altında en uzun süre yaşama' rekorunu kıran bilim insanı yüzeye çıktı



Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.