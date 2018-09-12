Deniz Berdan'ın kreasyonuna sosyeteden büyük ilgi!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Deniz Berdan’ın ardından 6 defilenin daha gerçekleştirildiği moda haftasının ilk gününde kreasyonlarını sunan modacılar arasında Ceren Ocak, Selen Akyüz/Sezgi Tüzel, Murat Aytulum, Raşit Bağzıbağlı, Özlem Süer yer aldı.





SOSYETE İLGİ GÖSTERDİ

Modacı Deniz Berdan’ın DB Berdan markasının 2019 yılı ilkbahar/yaz kreasyonu için düzenlenen ve moda haftasının açılış defilesini takip eden isimler arasında cemiyet yaşamının tanınmış isimleri vardı. Defileyi takip eden isimler arasında Pervin Ersoy, Emek Külür, Işıl Reçber, Serap Sarı, Berrin Zorlu, Sitare Kalyoncuoğlu, Şebnem Dinçgör, Kıvılcım Ural, Elçin Sangu gibi isimler vardı.





ÜNLÜLER PODYUMDA

Modacı Deniz Berdan'ın gerçekleştirdiği defilde ünlü isimler de podyuma çıktı. Bennu Gerede ve Burcu Kıratlı'nın da podyumda menkenlerle yürüyüp kıyafetleri tanıttığı defile beğeni topladı.

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