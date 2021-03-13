"ÇOK PİŞMANIM"

Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp, 15 gün kullandığını belirten U.K'nin. "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım, hala anlamış değilim" dediği öğrenildi.

U.K.'den alınan bisiklet Deniz Çakır'a teslim edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.