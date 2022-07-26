“AYLIK 25-30 BİN KAZANIYORUM”

Turizm sektöründe şoförlük yaptığı sırada pandemiyle birlikte işsiz kaldığını belirten Erhan Uludağ, suyun altında metalleri keşfetmesiyle birlikte hayatının değiştiğini söyledi. Uludağ, metalleri değerlendirmek için gerekli müracaatları yaptığını ifade ederek, “Geçen yıl Konyaaltı Sahil şeridinde girdiğim her yerde metal görüyordum. Günlük 150-200 kilo çıkartarak toplamda yaz sezonunda 25 ton çıkardım. Bu sezon ise 15 ton oldu. Hepsini bir deftere işliyorum. Aylık kazancım 25-30 bin lira arasında. Sadece bu işe adapte oldum. Bir araba aldım kendime bu işi yapmak için, pandemiden kalan borçlarımı ödedim. Pandemi benim hem çok zora soktu, hem de hayatımı değiştirmiş oldu” dedi.