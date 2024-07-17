Deniz Durmaz: Voleybol ve basketbolda hedef en üst lig

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol takımının maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu'nun bir futbol stadı olarak planlandığını ancak devralma sürecinde stattaki bazı atıl alanları değerlendirme yoluna gittiklerini söyledi.

Bu doğrultuda stadın alt tarafındaki bölümleri bazı branşlar için hazırladıklarını kaydeden Durmaz, "Şu anda cimnastik, masa tenisi, satranç, okçuluk, tekvando, judo, bale ve eskirim olmak üzere 8 branşımızın altyapılarında hem spor okulu bazında hem de elit sporcu hazırlama düzeyinde antrenmanlarımızı burada gerçekleştiriyoruz." dedi.

Deniz Durmaz, tüm branşlarda olimpiyatta yer almanın kendileri için çok önemli bir hedef olduğunu, Ferhat Arıcan'ın 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edeceğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Tokyo Olimpiyatları'nda iki sporcumuz vardı. Paris'te bir sporcumuz var ama Los Angeles'a çok daha fazla sporcuyla katılmak istiyoruz. Bu yolda çok fazla sporcu yetiştirmek istiyoruz. Onlara spor ahlakını, disiplinini vereceğiz. Ondan sonra antrenörümüzün verdiği teknik beceriler, geliştirici antrenmanlarla da Avrupa ve dünya şampiyonaları ile nihayetinde sporun çatı organizasyonu olan olimpiyatlarda ülkemizi, Göztepe'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz."