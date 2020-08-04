Deniz Feneri ve Beşir derneklerinden, Yemen'deki yaklaşık 13 bin aileye kurban eti yardımı

AA

Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yemen'deki Toplumsal Islah Derneği Başkanı Yahya ed-Debba, vekaletle kurban bağışı programı kapsamında Deniz Feneri Derneğinin 10 bin 248, Beşir Derneğinin de 2 bin 520 fakir ve göçmen Yemenliye kurban eti ulaştırılması için finansal destek sağladığını söyledi.

Türk dernekleri tarafından finanse edilen programın yoksul ve savaş mağduru ailelerin sıkıntılarını büyük ölçüde hafiflettiğini kaydeden Debba, bu yardımların Yemenlileri çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Türk resmi ve sivil toplum kuruluşları Yemen'in farklı bölgelerine düzenledikleri projelerle yardım götürüyor. 6 yıldır süren iç savaşın tahrip ettiği Yemen’de insani dram yaşanıyor. Pek çok hizmetin durduğu ve altyapıların çoğunun tahrip edildiği ülkede, nüfusun yarısından fazlası dış yardımlar ile ayakta durmaya çalışıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.