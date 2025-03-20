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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Deniz Gül: Her gün gelişmeye çalışıyorum - Futbol Haberleri

        Deniz Gül: Her gün gelişmeye çalışıyorum

        A Milli Takım futbolcusu Deniz Gül, Macaristan'1 3-1 yendiğimiz maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 20.03.2025 - 23:02
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        "Her gün gelişmeye çalışıyorum"
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        A Milli Takım futbolcusu Deniz Gül, Macaristan'1 3-1 yendiğimiz maçın ardından açıklama yaptı.

        Deniz Gül, "Önemli bir galibiyetti, bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir dahaki maça konsantre olmamız gerekiyor. Her gün gelişmeye çalışıyorum. Türkiye için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Nasıl oynayacağımızın kararını hocamız veriyor. Oyuna girerken sadece oyunumu ortaya koymam gerektiğini söyledi bana da." ifadelerini kullandı.

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