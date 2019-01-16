Deniz kabuklarından mücevher tasarladı

Günümüzde birçok çağdaş sanatçı sanatını geleneksel tuvallerin yerine farklı alanlarda icra ediyor.Kaliforniyalı zanaatkâr Mary Kenyon da sanatı için serçek deniz kabukları kullanıyor ve onları güzel süs mücevherlerine dönüştürüyor. İşte o eserleri...