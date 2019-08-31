Deniz Kalendergil CNR Kurumsal İletişim Müdürü oldu

CNR Holding’in Kurumsal İletişim Müdürlüğü pozisyonuna Deniz Kalendergil getirildi.
Uzun yıllar medya sektöründe çalışan Kalendergil 11 yıl çeşitli mecralarda ekonomi gazeteciliği yaptı.
1995 yılında başladığı gazetecilik kariyerinin ardından 2006 yılında Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu'nda (TÜGİK) Basın Danışmanı olarak çalışmaya başlayan Deniz Kalendergil 4 yıllık mesaisinin ardından PR sektörüne geçmişti.
Deniz Kalendergil, 1 Ağustos 2019 itibariyle CNR Holding Kurumsal İletişim Müdürü görevine getirildi
CNR Holding, CNR EXPO içerisinde aralarında EVTEKS, İMOB, AYMOD, CNR Avrasya Boat Show, Hostech by Tusid ve Ev Tekstili ve Dekorasyon Fuarı’nın da yer aldığı fuar organizasyonlarının ev sahipliğini yapıyor.
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