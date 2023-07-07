Deniz Kaşifi, yeniden Marmara Denizi'nde Türkiye İş Bankası tarafından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün kullanımına sunulan insansız su altı planörü 'Deniz Kaşifi' Marmara Denizi ve Akdeniz'deki keşiflerinin ardından oksijen seviyelerinin en düşük noktalara gerilediği kritik dönemde yeniden Marmara'da suya indirildi. Yapılacak araştırma ile müsilajın riskleri Türkiye'de ilk defa kapsamlı bir biçimde haritalandırılacak.

İş Bankası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) denizlerdeki kirliliğin önlenmesi ve ekosistemin sürdürülebilirliği için hayata geçirdiği işbirliği sürüyor.

‘Deniz Kaşifi’nin Marmara Denizi ve Akdeniz’deki keşiflerinin ardından 2. kez Marmara sularına indirilmesi nedeniyle düzenlenen basın toplantısına İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Barış Salihoğlu ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Devrim Tezcan katıldı.

Basın toplantısında konuşan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, sürdürülebilirliği ilke edinmiş bir banka olarak denizlerde yaşanan duruma kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

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İş Bankası olarak çalışma odaklarının artmasının 2021 yılında yaz aylarında Marmara Denizi'nde meydana gelen müsilaj sorunuyla biraz daha hız kazandığını ifade eden Yalçın, İş Bankası olarak eylem sorumluluğunun bilinci çerçevesinde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’yle böyle bir iş birliğiyle gittiklerini vurguladı.

"FİNANSIN DÖNÜŞTÜRÜCÜ GÜCÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Denizler ve deniz kaynaklarını korumak için bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile başka işbirliklerine gittiklerini de ifade eden Yalçın “Bu alanda öncelikle toplumsal bilincin oluşturulması ve konunun farklı paydaşlarının bir araya gelerek derinlemesine değerlendirmesi sorunun net bir şekilde akabinde de somut çözüm önerileri geliştirilmesi çok değerli. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen Marmara Deniz sempozyumunun üçüncüsüne ev sahipliği yaptık. böyle bir sempozyumda kamu otoritelerinden bilim insanlarımıza konunun pek çok farklı paydaşıyla değerlendirmesi imkan tanıdığımızı düşünüyoruz. Tabii toplumsal bilinç de önemli. Değerli belgeselci Savaş Karacıktaş'ın da desteği ile müsilajın bölgedeki canlı yaşamına etkileri ve çözüm önerilerine ilişkin 'Bir Umut Marmara' belgeseline de imza attık. orada da konunun toplumun diğer kesimlerince de işte yörede yaşayan balıkçılardan tutun da yine bilim insanlarının görüşlerini alıncaya kadar çok değerli bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Ve tabii ki finansın dönüştürücü gücü çok önemli. biz de İş Bankası olarak bu alanda denizleri korumak atık tesis yenilenmesi ya da yeni yatırımların yapılması konusunda finansman desteği sağlamak üzere ürün yelpazemize deniz temiz kredimizi çıkardık” diye konuştu.

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Deniz Temiz Kredisi’nin sadece denizleri temiz tutmaya yönelik kredi olmadığını belirten Yalçın “Sürdürülebilirlik şapkası altında geliştirdiğimiz kredilerden tutun da yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil taşıt gibi pek çok kredi ürünü bu anlayışla hazırlandı. Tabii ki konjonktürel etkiler de önemli oluyor bu kredilerin kullanımında. Talep oldukça bu kredilere devam ediyoruz. Toplumsal bilinç arttıkça ve teşvik düzenlemeleri geldikçe bu türden ürünlerin kullanımı yaygınlaşacak, bu şekilde kirlilik faktörlerinin engellenmesi mümkün olacak. Yani bu aslında dediğim gibi hepimizin sorumlu olduğu bir alan. Ürünü geliştirmek, rafa koymaktan ibaret değil. Değmek, değebilmek çok önemli. Kullanıcının bu ürünün arkasındaki zihniyeti benimsemesini sağlamak çok önemli. Tabii ki kullanıcıyı finansman anlamında desteklemek adına da bir takım düzenlemelerin devreye girmesi gerekli görünüyor" dedi.

"DENİZ KİRLİLİĞİNİ HEPİMİZİN ORTAK MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gamze Yalçın, toplantıda yaptığı konuşmada, aslında bilim dünyasının yıllar önce dikkat çektiği müsilaj sorununun, 2021'in yaz aylarında Marmara Denizi'nin üzerini kaplayan olağandışı, endişe verici görüntülerle kamuoyunun gündemine geldiğini ve görüntülerin kirliliğin boyutunu net bir şekilde gözler önüne serdiğini anımsattı.

Yalçın, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak "Dünyanın yaklaşık %70'ini kaplayan, oksijenin en az %50'sini üreten ayrıca pek çok kaynağı bize sunan okyanuslar ve denizler için hepimizin eylem sorumluluğu var" derken "İş Bankası olarak bu konudaki çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz" diye ekledi.

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"DENİZLERİN BİLİNMEYENLERİNİ BİRLİKTE KEŞFEDECEĞİZ"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da İş Bankası ile birlikte denizlerin bilinmeyenlerini birlikte keşfetme hedefiyle hayata geçirdikleri iş birliği kapsamında Deniz Kâşifi'nin Marmara ve Akdeniz'de ölçümler gerçekleştirdiğini söyledi.

Salihoğlu, ülkemiz karasularında yapılacak deniz araştırmalarını bir adım ileriye taşıyacak Deniz Kaşifi'nin diğer gözlem sistemlerinden, yüksek mekânsal çözünürlüklü veri toplaması, uzun süreli çalışmalar gerçekleştirebilmesi, sürekli insan müdahalesine ihtiyaç duymadan otonom operasyonlar yapabilmesi, gerçek zamanlı veri iletimi ve minimum çevresel etkisi olması ile ayrıştığının altını çizdi.

Salihoğlu "Deniz Kaşifi sürdürdüğümüz deniz araştırmalarına tamamlayıcı yapıda bir cihaz. Bu cihaz ile gerçekleştirdiğimiz Marmara ve Karadeniz çalışmalarının yanı sıra, önümüzdeki dönemde de tüm denizlerimizde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Açık denizde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve sabit veri alan gözlem sistemlerinin tamamlayıcısı olan Deniz Kâşifi gibi otonom cihazların ve diğer gözlem sistemlerinin sayılarının denizlerimizde artması çok önemli. Bu sistemler aracılığıyla yapılan gözlemler sayesinde başta iklim değişikliği ve kirlilik olmak üzere denizlerimiz üzerindeki baskıların etkilerini daha net anlayabilecek ve bu baskılara yönelik çözümler geliştirebileceğiz" dedi.

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"MARMARA'DAKİ İKİ FARKLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRACAĞIZ"

Deniz Kaşifi'nin Marmara Denizi çalışmasının iki aşamalı planlandığını, bu çalışmalarla Marmara denizinde iki farklı dönemdeki dinamiği anlamaya çalıştıklarını belirten Salihoğlu, şimdiye kadar toplanan verilerle müsilaj olayına eğilimli denizlerde, oksijen seviyelerinin düşük olduğu sularda çözüm önerileri geliştirmek için gerekli kritik bilgilerin sağlandığını ifade etti.

Salihoğlu "Cihaz, ilk aşamada sabit bir ölçüm istasyonu gibi kullanılarak aynı noktada 900 metre derinliğe daldı ve İstanbul Boğazı'ndan çıkan jet akıntısının etkisi 24 saat boyunca gözlendi. Bu sayede ilk defa Boğaz jetinin etkisi yerinde ve gerçek zamanlı olarak ölçülebildi. İkinci aşamada ise Doğu-Batı uzanımlı 76 km uzunluğunda bir hat boyunca ölçümler yapıldı. Hat boyunca, Marmara Denizi'ne özel iki tabakalı sistemde, tabakalar arası etkileşimi yüksek çözünürlükte belirlemek için yüzey ile 50 metre derinlik arasında veri toplandı. Bu ölçümler, kış koşullarında bile birçok alanın oksijen yönünden fakir olduğunu gösterdi. Buna karşın, Bandırma ve Edremit Körfezleri'nin de bulunduğu güney bölgesine oksijenli Akdeniz alt suyu girişi gözlendi. Fakat batıdan doğuya gittikçe bu etkinin tamamen kaybolduğu ve İzmit Körfezi gibi bölgelere yeterli oksijen taşınımının kış koşullarında bile çok sınırlı kalacağı ortaya kondu" diye konuştu.

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Barış Salihoğlu, bu durumun Marmara Denizi'nde yaşayan canlılar üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğine dikkat çekti.

2024 YILINDA KARADENİZ'DE ÇALIŞMA PLANI

Deniz Kaşifi'nin Akdeniz çalışmasında ise 600 km uzunluğundaki bir hat boyunca yüzeyden 500 metre aşağıya süzülerek inip çıkan gliderin, konvansiyonel yöntemle yapılması çok uzun sürecek 500 düşey profile karşılık gelecek şekilde ölçümler gerçekleştirdiğini söyleyen Salihoğlu, Akdeniz'deki bu araştırmanın, Türkiye denizlerinde otonom bir cihazla yapılan en uzun robotik oşinografik çalışma olduğunu vurguladı.

Salihoğlu, araştırma keşfinde Doğu Akdeniz'de deniz sistemlerinin davranışının ilk kez yüksek mekânsal çözünürlükte incelendiği bilgisini verdi.

Deniz Kaşifi’nin Marmara Denizi ile Akdeniz’den sonra tekrardan Marmara’ya dönüş yaparken gelecek rotasında 2024 yılı için Karadeniz olduğu ve burada da çalışmaların planlandığı ifade edildi.