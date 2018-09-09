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Sonarlar tarafından mayın olabileceği değerlendirilen temaslar insansız sualtı cihazı veya mayın harbi dalgıçlarınca teşhis ediliyor. Teşhisin gerçekleşmesinin ardından da mayınlar hava ve deniz şartlarına göre yine cihaz veya dalgıç tarafından imha ediliyor.