Deniz Öncü 9. sıradan başlayacak

Sezonun ikinci yarışının sıralama turları, Endonezya'daki 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde yapıldı.
CFMOTO PrüstelGP takımından İspanyol Carlos Tatay'ın birinci olduğu sıralama turlarında Red Bull KTM Tech3 ekibi pilotu Deniz Öncü, 9'unculuğu elde etti.
23 turluk yarış, yarın TSİ 07.00'de başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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