Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim

Giriş: 24.03.2019 - 10:12 | Güncelleme:  

Şarkıcı Deniz Seki, önceki gün bir mekanda sahne almıştı. Seki'nin transparan elbise tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Gelen yorumlar üzerine Seki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

  • 1Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    1|39

    Şarkıcı Deniz Seki, önceki gün bir mekanda sahne almıştı. Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbiseyle dikkat çekmişti.

  • 2Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    2|39

    SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

    Seki'nin transparan elbise tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı takipçileri Seki'nin kıyafetini çok açık bulurken bazı takipçileri ise elbiseyi beğendi.

  • 3Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    3|39

    "SAHNEYE ÇIPLAK ÇIKACAK KADAR ŞUURSUZ DEĞİLİM"

    Gelen yorumlar üzerine Seki, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim" diyen Seki, şu ifadeleri kullandı:

  • 4Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    4|39

    "BU KADAR ACIMASIZ OLMAYIN"

    Yapılan haberleri, yazılan yorumları böyle okuyorum yemin ederim. Burada mümkün olduğunca sanatın her dalıyla ilgili paylaşım yapıp üzerine konuşuyoruz. Sevgili Gülşah Saraçoğlu'nun bu elbisesinde de çok büyük bir işçilik var ve bu da bir sanat. Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim. İçinde ki astarı görmüyor olamazsınız. Çok kırıcı yorumlarınız var. Lütfen bu kadar acımasız olmayın.

  • 5Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    5|39
  • 6Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    6|39
  • 7Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    7|39
  • 8Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    8|39
  • 9Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    9|39
  • 10Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    10|39
  • 11Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    11|39
  • 12Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    12|39
  • 13Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    13|39
  • 14Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    14|39
  • 15Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    15|39
  • 16Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    16|39
  • 17Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    17|39
  • 18Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    18|39
  • 19Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    19|39
  • 20Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    20|39
  • 21Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    21|39
  • 22Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    22|39
  • 23Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    23|39
  • 24Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    24|39
  • 25Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    25|39
  • 26Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    26|39
  • 27Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    27|39
  • 28Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    28|39
  • 29Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    29|39
  • 30Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    30|39
  • 31Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    31|39
  • 32Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    32|39
  • 33Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    33|39
  • 34Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    34|39
  • 35Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    35|39
  • 36Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    36|39
  • 37Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    37|39
  • 38Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    38|39
  • 39Deniz Seki: Sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz değilim - Magazin haberleri
    39|39

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0