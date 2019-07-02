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HaberlerMagazinDeniz Seki'ye sürpriz doğum günü partisi - Magazin haberleri

Deniz Seki'ye sürpriz doğum günü

İHA

Bodrum'da tatil yapan ünlü sanatçı Deniz Seki'ye dostları tarafından sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Bir anda karşısında doğum günü pastası gören Seki yapılan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı

Deniz Seki

Bodrum’da tatil yapan Deniz Seki dostları tarafından akşam yemeğine çağırıldı.  Seki yemek için oturduğu masaya doğum günü pastası gelince bir anda şok oldu.

İHA'nın haberine göre, sürpriz partiye Simge, Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Ayfer, Hayyam Garipoğlu, Özgür Aras, Serkan Seki, Seçkin Süngüç ve birçok yakın dostu Deniz Seki’yi yanlız bırakmadı. Gece boyunca eğlenen ünlü sanatçı yemek yedikleri mekanın sahnesine çıkarak dostlarına şarkı söyledi. Deniz Seki, Simge ve Gülşah Saraçoğlu’nun perküsyon şovu ise geceye damga vurdu.

 

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