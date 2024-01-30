Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Deniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızını artırabilir

        Deniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızını artırabilir

        Bilim insanları, trol ile balık avlama gibi faaliyetler nedeniyle deniz tabanının bozulmasının, iklim değişikliğinin hızını artırabileceğini tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 30.01.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık tutmak dünyanın sonunu getiriyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Frontiers in Marine Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İngiltere ve Norveç'ten araştırmacılar, 2017-2019 yıllarında gemiyle yaptıkları iki yolculuk sırasında su altı kamerası kullanarak Barents Denizi'nin bazı bölgelerinin tabanlarını inceledi.

        Araştırmacılar, inceledikleri bölgelerde yaşayan canlıları da tespit ederek bunların ne kadar karbon depoladıklarını görmek için örnekler topladı.

        Bu canlıların daha önce tahmin edilenden çok daha fazla karbon depoladığını bulan araştırmacılar, trol ile balık avı ya da derin deniz madenciliği gibi faaliyetlerin deniz tabanının bozulmasına neden olduğunu belirledi.

        Araştırmacılar, bu kapsamda deniz tabanındaki bozulmanın da iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabileceğini ortaya koydu.

        iC3 kutup araştırma merkezinden Barents Observer'a yapılan açıklamada, derin deniz madenciliği ve trol ile avlanmanın, bu canlıların habitatlarını bozarak ya da yok ederek okyanusların karbon depolamasını azaltabileceği belirtildi.

        Observer'ın haberine göre de araştırmanın yazarlarından Dr. David Barnes, "Bu çalışma, okyanusun derinliklerindeki yaşamın küresel karbon döngüsünü nasıl etkilediği ve okyanustaki doğanın topluma sağladığı faydalar hakkında ne kadar az şey bildiğimizi ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        James Webb 60 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiyi görüntüledi
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!