Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz Uğur: Hayatımın en güzel günü

Deniz Uğur, İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile birlikte katıldı. Ünlü oyuncu, yaşadığı mutluluğu "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Bahriyelim... Ah, kalbim" sözleriyle dile getirdi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Deniz Uğur, uzun süredir aşk yaşadığı Erdinç Gülener ile birlikte İsmail Hakkı Sunat ile evliliğinden dünyaya gelen 25 yaşındaki oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin töreni için Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na gitti. 
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Yemin töreni sonrası oğlu Engin Deniz Sunat ile poz veren Deniz Uğur, oldukça mutlu öve gururlu olduğunu dile getirdi. 
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    "BAHRİYELİM"

    Deniz Uğur, duygularını "Hayatımın en güzel günlerinden biri... Bahriyelim… Ah, kalbim" sözleriyle ifade etti. 
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Deniz Uğur, ilk evliliğini 1997'de İsmail Hakkı Sunat ile gerçekleştirmişti. Çift, oğulları Engin Deniz Sunat'ı 1998'de kucaklarına almıştı. Ancak İsmail Hakkı Sunat, 14 Temmuz 2004'te gürültü yüzünden tartıştığı komşusu tarafından vurularak öldürülmüştü.
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    İŞTE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

    Barış Falay - Esra Ronabar çifti ile oğulları Mavi Rüzgar
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ile kızları Zehra
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Cemre Kemer ve Emir Medina ile kızları Karla
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Özgün Uğurlu ve Nida Uğurlu ile oğulları Ediz
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ile oğulları Karan
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dilan
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Gökhan Tepe - Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Defne Samyeli ile kızları Derin ve Deren
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Demet Şener ile çocukları Ömer ve İrem
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Deniz Uğur oğlu Engin Deniz Sunat'ın yemin törenine sevgilisi Erdinç Gülener ile katıldı: Bahriyelim... - Günün magazin haberleri

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.