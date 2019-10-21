Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Deniz yakıtlarındaki değişim için son viraj

AA

Uluslararası Denizcilik Örgütünün deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e düşürecek düzenlemesi, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek. Istanbul Bunker 2020 grubu, düzenleme yürürlüğe girmeden önce yaptığı çalışmaları ve hazırlık sürecini küresel oyunculara anlatacak

Deniz yakıtlarındaki değişim

Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) kükürt emisyonlarının azaltılması amacıyla deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'e düşürecek düzenlemesi, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin önde gelen Petrol Ofisi, SOCAR Türkiye, Energy, Arkas gibi şirketler yakıt değişimi sürecine hazırlanmak amacıyla Deniz Ticaret Odası (DTO) bünyesinde "Istanbul Bunker 2020" çalışma grubunu kurdu.

Yıllık 3 milyon ton denizcilik yakıtı ihracatı gerçekleştiren İstanbul denizcilik sektörünün sülfür oranı azaltılmış yakıt temininde sorun yaşamaması için çalışmalar yürüten grup, yeni yakıt şartnamelerini uluslararası standartların benimsendiği Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi kriterlerine göre hazırladı.

Çalışma grubundan yapılan açıklamaya göre, IMO'nun deniz yakıtlarındaki sülfür oranını yüzde 3,5'ten yüzde 0,5'te indirecek düzenlemesi 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmeden önce, tüm paydaşların bilinçlendirilmesi için seminer ve toplantılar gerçekleştirildi.

Ayrıca çalışma grubu, 22-24 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Uluslararası Endüstri Birliği (IBIA) Zirvesi'nde denizcilik sektörünün küresel oyuncularıyla bir araya gelecek.

1 MART 2020'YE KADAR SÜRE TANINACAK

Deniz yakıtında kükürt emisyonlarını azaltılacak düzenlemeye göre, gemilere, tanklarındaki sülfür oranı yüksek yakıtlardan kurtulmaları için 1 Mart 2020'ye kadar süre tanınacak fakat bu yakıtlar 1 Ocak'tan itibaren kullanılamayacak. Yakıt kriterlerine uymayan gemiler hakkında hukuki yaptırımlar devreye girecek.

IMO'nun kriterleri dışında yakıt kullanımının cezai yaptırımı ülkelere göre farklılık gösterebiliyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden katılım
İŞ-YAŞAMAvrasya Ambalaj Fuarı’na 42 ülkeden katılım
Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 0,82 arttı
İŞ-YAŞAMYurt Dışı ÜFE eylülde arttı
Demiryolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak
İŞ-YAŞAM"Demiryolu ağı ülkeyi saracak, mesafeler kısalacak"
E-faturaya geçme zorunluluğu bulunan şirketler e-Deftere de geçmek zorunda
İŞ-YAŞAMŞirketlere e-defter zorunluluğu
2019 yılı vergi geliri hedefleri revize edildi
İŞ-YAŞAMEn sağlam gelir kaynağı sigara tiryakileri
Ücretsiz para çekebileceğimiz başka banka ATM'leri
İŞ-YAŞAMÜcretsiz para çekebileceğimiz ATM'ler
İstanbul'un sanayisi depreme hazır değil
İŞ-YAŞAMSanayi depreme hazır değil
Devlet, 2020'de vatandaştan 30.2 milyar lira harç toplayacak
İŞ-YAŞAMVatandaştan 30 milyar TL harç toplanacak
Delice Tuzu dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor
İŞ-YAŞAMArsenal'in tercihi
Küresel ticaretteki durgunluk İsrail'in elmas ticaretini vurdu
İŞ-YAŞAMİsrail'i vurdu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X