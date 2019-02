"Hakan Ateş, bankanın 2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, geçen yıl 81 ile ve yurt dışına yayılan 754 şubede 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek 197 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştıklarını belirtti.

Pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 2,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini bildiren Ateş, 2018 yılı içinde sektöründe şube ağını büyüten sayılı banka arasında yer aldıklarını, Türkiye'nin en uç köşelerine kadar bankacılığın erişilebilirliği konusunu bir sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

Ateş, temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Bankanın aynı dönemde konsolide bazda mevduatını yüzde 28 artırarak 137 milyar TL'ye çıkardıklarını belirten Ateş, toplam kredilerini yüzde 21 artışla 173 milyar TL'ye ve müşteri sayısını 12,7 milyon kişiye ulaştırdığını aktardı.





"KOBİ'LERE, NEFES ALDIRAN GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİK"

Ateş, Türkiye'nin geleceğine hizmet etme anlayışı çerçevesinde reel sektöre destek vermeyi sosyal sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Bu kapsamda 2017 yılında reel sektör ve finans sektörünün el ele vererek, aileleriyle birlikte 30 milyonu aşkın nüfusa tekabül eden KOBİ'lere, projenin adı gibi nefes aldıran güçlü bir iş birliğini hayata geçirdiklerini anımsatan Ateş, bu girişimin iki yıl içinde büyüyerek KOBİ Değer Projesi ile 12 bankanın yan yana geldiği bir ortaklığa dönüştüğünü ifade etti.

Ateş, DenizBank olarak esnafın, Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

Bu sebeple finansman ihtiyaçlarını kısa süreli projelerle desteklemek yerine, onların uzun dönemli ortağı gibi hareket ederek geleceklerine katkı sunmak istediklerini belirten Ateş, KOBİ Değer projesi kapsamında 2019 yılında bir kez daha yanlarında olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

"BUGÜN DOYDUYSAN BİR ÇİFTÇİYE TEŞEKKÜR ET"

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın milli mesele olarak ele aldığı tarım sektörüne Türkiye'nin her yerinde, yörenin tarımsal dokusuna en uygun hizmet çeşidi ve uzman ekipleriyle finansal destek sağlama amacında olduğunu ifade etti.

Tarıma gönülden bağlı, samimi bir anlayışla hizmet veren bankanın, çiftçilere en yakın, ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olma vizyonuyla çalışmaları devam ettiklerini aktaran Ateş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün doyduysan bir çiftçiye teşekkür et' anlayışı çerçevesinde, 17 yıl önce bu alandaki faaliyetlerimize başladığımız ilk günkü heyecanımızı koruyarak, sektörün ihtiyaç haritasını göz önünde bulunduran bir hizmet modeliyle tarımı destekliyoruz. Son dönemde geliştirdiğimiz ‘Deniz’den Toprağa’ mobil uygulamamız ile 130 binden fazla üreticimizin her an yanındayız. Yanı sıra tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan üretici kartımız ile bugün yarım milyondan fazla çiftçiye finansman sağlıyoruz. Bu bakış açımızın sonucu olarak özel bankalar arasında yüzde 42'lik pazar payımız ile her iki çiftçiden birinin bankası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de çiftçimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz."

"HİSSE DEVRİNDE ONAY SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Hakan Ateş, hali hazırda devam eden hissedar değişimi sürecine ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası'nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın yüzde 99.85'lik hissesinin devir işlemi için Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile bankamızın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay süreci devam ediyor. Geçiş döneminde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"DÜNYANIN EN DEĞERLİ BANKALARI ARASINDA YERİMİZİ ALDIK"

Hakan Ateş, Türkiye'nin en genç bankalarından biri olan DenizBank'ın marka değerini dünya liginde de sürekli yukarı taşıdığının altını çizdi.

Brand Finance'ın gerçekleştirdiği Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası Araştırması'nda geçen yıla göre 24 basamak yükselerek 352. sırada yer aldıklarını belirtti.

Ateş, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerinin odağına insan faktörü ve kurumsal yönetişim ilkelerini yerleştiren bankamız, kurulduğu günden bu yana bir yandan temas ettiği kitlelerin gerçek ihtiyaçlarına hitap eden, dolayısıyla hayatlarında iz bırakan, diğer yandan ise Türkiye’nin geleceğine katkı sağlayan bir hizmet modeli ortaya koyarak marka değerini artırmayı sürdürüyor. Uluslararası saygınlıktaki bu organizasyonda bir kez daha dünyanın en değerli bankaları arasında yerimizi almaktan gurur duyuyoruz."