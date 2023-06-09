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DenizBank 530 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yüzde 117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladıklarını belirterek, "İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor" dedi

DenizBank 530 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti
AA

DenizBank açıklamasına göre, banka, sektördeki en yüksek yenileme oranına ulaşarak 530 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti.

DenizBank, sürdürülebilirlik performans hedefleri içeren sendikasyon kredisini ilave kaynak artışıyla yüzde 117 oranında yeniledi. Bu işlemle 2023 yılı başından bu yana DenizBank’ın ekonomiye kazandırdığı taze kaynak miktarı 1,4 milyar doları aştı.

Katılımcı sayısının 15’ten 22’ye çıktığı sendikasyon işlemiyle DenizBank, afet bölgesindeki çiftçi ve KOBİ’leri, kadın işletmelerin finansmana erişimini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyecek.

Mizuho Bank’ın aracı banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital ve ICBC Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşti. Emirates NBD Capital, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation işlemde ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörü olarak rol aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yüzde 117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 milyon dolar yurt dışı kaynak sağladıklarını belirterek, "İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Ateş, "Bu işlem için kendimize şu sürdürülebilirlik performans hedeflerini belirledik. 6 Şubat depreminden etkilenen çiftçi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin faaliyetlerini en az hasarla sürdürebilmeleri için kaynak yaratmak, kadın KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerini artırarak ekonomiye daha fazla kadın gücü kazandırmak, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyoenerji gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek." ifadelerini kullandı.

Sendikasyon kredisiyle eş zamanlı olarak, afet bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için 20 milyon dolar tutarında finansman da sağladıklarını aktaran Ateş, "Böylece deprem ilintili olarak yurt dışından temin ettiğimiz kredi miktarı 80 milyon dolara ulaşıyor. Hem bankamız hem ülkemiz için büyük fayda sağlayacağına inandığımız bu iki işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

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