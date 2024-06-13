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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Denizbank 940 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti - İş-Yaşam Haberleri

        Denizbank 940 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

        DenizBank, sürdürülebilirlik temalı Dolar, Euro ve Çin Yuanı para birimlerindeki sendikasyon kredisini yüzde 178 oranında yenileyerek 940 milyon dolara yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:17
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        Denizbank 940 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti
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        Mizuho Bank’in Aracı Banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital Limited ve ICBC Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşti.

        Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, SMBC Group ve Mashreqbank PSC işlemde Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak rol aldı.

        “Hedefimizde karbonsuzlaşma yol haritamız ve tarımın finansmanı var”

        DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, yaptığı değerlendirmede, finans sektörünün yeşil ekonomiye geçiş sürecinde dönüştürücü rol üstlendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Yenilediğimiz sendikasyon kredimizde, ilki kredilerimizin emisyonları, ikincisi de tarımın finansmanı ile bağlantılı iki hedefimiz var. Geçtiğimiz Aralık ayında sektörümüze öncülük ederek kredilerin emisyonlarını ölçümleme alanında uluslararası bir inisiyatif olan PCAF’e (Partnership of Carbon Accounting Financials) üye olmuştuk. Bugün de bu işleme imza atarak, PCAF metodolojisi ile kredilerimizin emisyonlarını bilimsel verilere dayalı bir şekilde hesaplamayı ve karbonsuzlaşma yol haritamızı oluşturmayı taahhüt ediyoruz. Ayrıca yine sektörümüzde bir ilk olan Üretici Kartımız üzerinden sağladığımız finansman hacmini artırmayı hedefliyoruz. Özetle, hem kurumumuzun karbonsuzlaşma yol haritasını belirleyerek bu alanda önümüze somut hedefler koyma hem de ülkemizin kendi kendine yetebilmesinin teminatı olarak gördüğümüz tarımı finanse etme kararlılığımızı yineliyoruz."

        Çin Yuanı diliminin olmasının yanı sıra, işlemde Abu Dhabi Export Office (ADEX) ve India Exim Bank gibi kuruluşların yeni kreditörler olarak yer almasının, müşterilerine dış ticaret alanında farklı piyasalarda özellikli çözümler üretmeye verdikleri önemin bir sonucu olduğunu ifade eden Ateş, "Mevcut durumda sendikasyon kredilerimizin toplamı 2 milyar doları geçerken, 2023 yılı başından itibaren Bankamızın ekonomiye kazandırdığı kaynak miktarı 6.5 Milyar Doları aştı. Önümüzdeki dönemde de güçlü finansal yapımızla ülkemize yurt dışından finansman sağlamaya ve bu kaynakları çevresel ve sosyal etkileri gözeten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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