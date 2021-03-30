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Denizbank dikey tasarımlı kredi kartlarını hizmete sundu

DenizBank, fiziksel kart ihtiyacını ortadan kaldırarak saniyeler içinde kullanılabilen, ön yüzünde yalnızca müşteri ismi bulunan ve kartviziti andıran, dikey tasarıma sahip kredi kartlarını hizmete sundu.

Denizbank dikey tasarımlı kredi kartlarını hizmete sundu
HABERTURK.COM

DenizBank, fiziksel kart ihtiyacını ortadan kaldırarak saniyeler içinde kullanılabilen, ön yüzünde yalnızca müşteri ismi bulunan ve kartviziti andıran, dikey tasarıma sahip kredi kartlarını hizmete sundu.

DenizBank müşterileri, esnek ve her yerden ulaşılabilir ödeme deneyimi için sadeliğin ön planda olduğu bir anlayışla tasarlanan yeni dikey kredi kartlarının dijital versiyonlarında, Ödemeni Yönet özelliği ile bütçelerini etkili şekilde yönetebilecek. Müşteriler ayrıca sanal kartlarındaki güvenlik kodunu (CVV) diledikleri zaman hızlıca güncelleyerek güvenli alışverişe devam etme şansına sahip.

Küresel salgın süreciyle her alanda dijitalleşmiş hizmetlere yönelik ihtiyaç ve talebin arttığını belirten DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yaptığı değerlendirmede; “DenizBank olarak dijital dönüşüme ürün ve hizmetlerimiz, altyapımız ve insan kaynağımız ile uzun süredir hazırdık. Salgın koşullarıyla birlikte alışverişin sanal ortama taşındığı dönemde, ödeme deneyimini daha esnek, zaman ve mekandan bağımsız şekilde erişilebilir ve sorunsuz hale getirmek bizim için önem arz eden bir konuydu. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz yeni kart başvuru sistemimiz sayesinde, sade ve dikey tasarımlı kartlarımızın dijital versiyonlarıyla, fiziksel kart ihtiyacını ortadan kaldırdık. Kart başvurularının onaylanmasını takiben, herhangi bir işleme gerek olmadan mobil uygulamalar üzerinden kullanım imkanı sağladık. Fiziksel kart tarafında kullanıcılar numarası arkada bulunan, kartvizit sadeliğinde tasarımlara sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyor; dijital kart tarafında ise tüm kontrolün kendilerinde olduğu, bilgilerini diledikleri gibi güvenle güncelleyebilecekleri, DenizKartım veya MobilDeniz uygulamaları üzerinden kart bilgilerine ulaşarak vakit kaybetmeden alışveriş yapabilecekleri fırsata sahip oluyorlar. Ayrıca ürün ailemize yeni eklenen Black kart ile pek çok sektörde indirim imkanı ve birikimi Bankamızda olan müşterilerimize özel ayrıcalıklar sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimiz için çalışmayı, yaşantılarını kolaylaştıracak yenilikçi hizmetlerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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