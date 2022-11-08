EMEKLİ MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan Mobil Bankacılık uygulamamızdan veya e-devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, 5,000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek ve 1 otomatik fatura talimatı vererek promosyon kampanyasına dahil olabilirsiniz. Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

Fatura talimatının 3 yıl taahhüt süresinde iptal edilmesi veya 3 ay üstü üste otomatik ödenmemesi durumda kıstalyevme hesabı yapılarak kalan süre promosyon ceza tutarı hesabınıza borç olarak yansıtılacaktır.