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DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: Şimdiye kadar hep başardık, yine başaracağız

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş yaşanan deprem felaketiyle ilgili çalışanlarına yolladığı mesajda "Bu olağanüstü dönem bugünden yarına bitecek bir süreç değil. Yolumuz uzun. Dolayısıyla gücümüzü, enerjimizi ve nefesimizi verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. 25 yıllık tecrübe ve ortak aklımızın gücüyle üzerimize düşeni layıkıyla yaptık, yapacağız. Ülkemizin güzel günlere kavuşma mücadelesinden alnımızın akıyla çıkacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bugünler geçecek ve yaralarımızı saracağız. Şimdiye kadar hep başardık, yine başaracağız" ifadelerini kullandı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: Şimdiye kadar hep başardık, yine başaracağız
HABERTURK.COM

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketine ilişkin çalışanlarına mesaj yolladı.

Hayatı boyunca ne böylesine büyük bir acıya şahit olduğunu ne de duyduğunu belirten Ateş "O yüzden duygularımı ifade etmekte zorlandığımı bilmenizi istiyorum. Üç mesai arkadaşımızı yitirmek yaşadığımız acıyı daha da ağırlaştırdı. Geniş bir coğrafyada yaşanan bu afette daha fazla yol arkadaşımızı kaybetmemiş olmak tek tesellimiz" ifadelerini kullandı.

Ateş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem maddi hem manevi bu kadar yıkım içerisinde bizi ayakta tutan ve direnme gücümüzü artıran ise; büyük bir aile olduğumuzu ve en zor şartların bizi birbirimize kenetlediğini tekrar görmek oldu.

İlk andan itibaren bütün Denizcilerimiz ile sizlere nasıl yardım edebiliriz diye seferber olduk. Bölge, şube ve satış müdürlerimizin koordinasyonunda hava ve saha koşulları gözetilerek öncelikli yapılması gereken yardımları gerçekleştirdik. Bu çabanın neticesinde gelen her güzel haber ile tüylerimiz diken diken oldu, gözümüz ıslandı. Bundan sonra da durmayacağız!

Genel Müdürlüğümüzdeki kriz masamızda ilk etapta arama kurtarma ve temel ihtiyaçların tedarikine yoğunlaştık. Her bir çalışanımız, dayanışmaya dahil oldu ve yurdun dört bir yanındaki Denizcilerimizden, müşterilerimizden, yakınlarımızdan gelen yardımları eksiksiz şekilde sizlere ve ailelerinize ulaştırabilmek için çalıştık (Bu çalışmalar esnasında çekilmiş bazı fotoğrafları sizlerle aşağıda özellikle paylaşmak istiyorum). Bu sayede şimdiye kadarki ayni ve nakdi yardımlar gönüllü arkadaşlarımızın refakatiyle yerlerine ulaştırılırken; dağıtımı da Adana, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep’teki toplama merkezlerimizden Bölge Müdürlükleri ve bağlı şubelerimizdeki fedakar personelimizce eksiksiz olarak ilgili noktalara gerçekleştirildi.

Biliyoruz ki kabına sığmayan, bölgeye giderek elini taşın altına koymak üzere gönüllü olmak isteyen ve her kanaldan bana da taleplerini ileten çok sayıda koca yürekli Denizcimiz var. Ancak doğa ve afet koşulları dolayısıyla mevcutta 30 kişiden oluşan ve bu tip durumların koordinasyonunda daha tecrübeli Denizcimizin desteği ile ilerlemek durumunda kaldık. Bu arkadaşlarımız hasar gören şubelerimizin bulunduğu illerimizde hem arama kurtarma çalışmalarında hem yardım dağıtımlarının koordinasyonunda faal olarak görev almakta."

EMİRATES NBD YARDIMLARA KATKI SAĞLAYACAK

"Ayrıca hissedarımız Emirates NBD’nin de katkı sağlayacağı, bölgede yaşayan ve depremden etkilenen halkımıza devlet eliyle yapacağımız yardımı da kısa süre içerisinde duyuracağımızı haber vermek isterim."

Başta da ifade ettiğim üzere; bu olağanüstü dönem bugünden yarına bitecek bir süreç değil. Yolumuz uzun. Dolayısıyla gücümüzü, enerjimizi ve nefesimizi verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. 25 yıllık tecrübe ve ortak aklımızın gücüyle üzerimize düşeni layıkıyla yaptık, yapacağız. Ülkemizin güzel günlere kavuşma mücadelesinden alnımızın akıyla çıkacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın!

Bugünler geçecek ve yaralarımızı saracağız. Şimdiye kadar hep başardık, yine başaracağız!"

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