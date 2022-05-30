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Denizbank, Moskova iştirakindeki payını artıyor

Denizbank, KAP'a yaptığı açıklamada JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının satın alınmasına karar verildiğini açıkladı

Denizbank, Moskova iştirakindeki payını artıyor
HABERTURK.COM

Denizbank, KAP'a yaptığı açıklamada JSC Denizbank Moscow'un yüzde 49 oranındaki payının satın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından iştirakimiz Denizbank AG'nin maliki bulunduğu, diğer bir iştirakimiz olan JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının, Bankamız tarafından satın alınmasına, pay alımına ilişkin olarak yapılacak tüm işlemlerin yürütülmesi ve ödemelerin yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir." denildi

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