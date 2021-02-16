DenizBank'tan Hatayspor iş birliği

DenizBank, Hatayspor Kulübü iş birliği ile takımına gönül veren taraftarlara özel Hatayspor Bonus Kart'ı hayata geçirdi. DenizBank Bonus'un tüm özelliklerini taşıyan Hatayspor Bonus ile taraftarlar birçok kampanyadan faydalanırken, aynı zamanda kulüplerinin gelirine de katkıda bulunacak.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, şöyle konuştu: "Sporun tüm dallarına, özellikle de ana finansör konumundaki futbola desteğimizi ilk günden bu yana aralıksız sürdürüyor; bu alandaki çalışmalarımızı, ülkemizin geleceğine yatırımla eş görüyoruz. 1967'den bugüne Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış kulübümüzle kurduğumuz yakın ilişki sayesinde Hatayspor'un bundan sonraki başarılarında bizim de katkımız olmasından mutluluk duyuyoruz. Taraftarlar, Hatayspor Bonus Kart alarak gönül verdikleri takımlarına katkıda bulunacaklar. Tüm Hataysporluları Hatayspor Bonus Kart edinmeye davet ediyoruz" dedi.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş ise yaptığı değerlendirmede, "Hatayspor Bonus'un hayata geçmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kartın taraftarlarımız tarafından sahiplenilmesi ve kabul görmesi en büyük isteğimizdir. Kulüpler güncel yaşamlarını sürdürebilmesi için bu tür destek gelirlere ihtiyaç duyuyor. DenizBank'a kulübümüze gösterdikleri yakınlık ve destek için teşekkür ediyoruz. Artık hepimiz Hatayspor Bonus'u kullanmalı ve kullandırtmalıyız" diye konuştu.