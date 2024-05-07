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        Haberler Ekonomi Para DenizBank'tan sermaye artırımı - Para Haberleri

        DenizBank'tan sermaye artırımı

        DenizBank, 16 Mayıs 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesi yönünde karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 08:33 Güncelleme: 07.05.2024 - 08:33
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        DenizBank'tan sermaye artırımı
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        DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız yönetim kurulunun bankamız sermayesinin 5 milyar 696 milyon 100 bin liradan, 19 milyar 638 milyon 600 bin liraya çıkartılmasına, nakit olarak artırılacak 13 milyar 942 milyon 500 bin lira sermayenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) uygunluğu çerçevesinde ana hissedarımız ENBD'den sağlanmış bulunan sermaye benzeri kredilerin (TIER II) erken geri ödenmesi sonucu ENBD nam ve hesabına 'sermaye avansı' olarak aktarılan bedelden karşılanması kararı kapsamında, BDDK'dan uygunluk alınmış ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenmektedir." denildi.

        Açıklamada, bu kapsamda, DenizBank Yönetim Kurulunun 6 Mayıs 2024 tarihli kararı ile gerekli onayların alınmış olması kaydıyla bankanın sermayesinin 5 milyar 696 milyon 100 bin liradan, 19 milyar 638 milyon 600 bin liraya çıkartılması ve bu suretle şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına ilişkin olarak 16 Mayıs 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmesi yönünde karar verildiği bildirildi.

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