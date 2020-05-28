Denizcilik faaliyetlerindeki kısıtlamanın balık popülasyonunu artırması bekleniyor

AA

Özkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini ve bu sürecin güçlü bir şekilde atlatacağına inandığını ifade etti.

Küçük tekne balıkçılarının bir süredir avladıkları balıkları satma konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadığını belirten Özkaya, "Büyük tekneler için 15 Nisan'da yasak başlamıştı. Küçük tekne balıkçıları da hafta sonu uygulanan kısıtlamalar nedeniyle balığa çıkamadı. Balıkçılar yakaladığı balıkları lokantalar ve dükkanlar kapalı olduğu için satamadı. Küçük balıkçıların avladığı balıklar tüketiciye ulaştırılamadı. Bu konuda balıkçıların ekonomik kaybı oldu." dedi.

Özkaya, salgının yayılmasını önlemek için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının çevreye olumlu etkileri olduğunu vurgulayarak, "Denizleri bir gün bile dinlendirmenin faydası oldu. Deniz trafiğinin ve avcılığın azalması balık popülasyonuna katkı sağlayacak. Kısıtlamalar kapsamında hafta sonları denize çıkılmaması, gelecek yıl balık çeşitlerine ve balık miktarına olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.

- "Balıkçılar bu yıldan umutlu"

Doğanın, denizlerin ve balıkların salgın sürecinde nefes aldığını, eskiden kıyılarda görülmeyen balıkların son zamanlarda kıyıda göze çarptığını anlatan Özkaya, bunun, denizin dinlenmesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Özkaya, denizde 2-3 gün hareketlilik yaşanmayınca balıkların büyüyerek kendini kurtardığını belirterek, "Balıkçılar her yıl sezona umutla, yeni beklentilerle başlıyor. Hava şartları, iklim, hepsini birleştirdiğimiz zaman bazen istediğimiz olmuyor. Bu süreçte tekneler balığa gitmeyince hem denizler hem de balıklar dinlendi. Bu yıl için denizler ve balıkçılar için daha umutlu bir yıl olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin denizlerin ve balıkların rahatlamasını sağladığını kaydetti.

Bu durumun balık popülasyonunu artıracağına değinen Sarı, "Avcılık baskısı ve tekne faaliyetleri bu süreçte azaldığı için balık habitatları rahatladı. Balıkçılık faaliyetlerindeki 2-3 aylık kısıtlamaların denizleri tamamen kurtaracağını düşünemeyiz ama tedbirler denizler ve canlılar için faydalı olacaktır." dedi.