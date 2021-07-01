Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla kutlandı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gururla söylemek istiyoruz ki son yıllarda devlet desteğini de arkasına alan denizcilik sektörümüz, ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. En önemlisi de Türkiye, uluslararası camiada denizcilik sektörü hakkında karar verici ülke konumuna yükselmiştir." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Beşiktaş Meydanı'nda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

Saygı duruşundan bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesiyle başlayan program kapsamında Bakan Karaismaloğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kur-an'ı Kerim tilavet edildi ve dua okundu.

Türbe çıkışında özel deftere günün anısına yazdıklarını okuyan Karaismailoğlu, Türklerin yetiştirdiği en büyük denizcilerden Barbaros Hayrettin Paşa'nın, Akdeniz'in Türk gölü olmasını sağladığını, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olduğunu söyledi.

"Denizler fatihi" Barbaros Hayrettin Paşa'nın "denizlere hakim olan cihana hakim olur" sözünün bugün dahi doğruluğunu koruduğunu ifade eden Karaismailoğlu, onun bu sözünden feyzalan Türklerin; boğazlarda, Karadeniz'de, Ege'de ve Akdeniz'de tam anlamıyla deniz kontrolü sağlayarak okyanuslara ulaşıp bir cihan imparatorluğu kurduğunu anlattı.

Karaismailoğlu, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancı devletlerin Türk deniz ticaretindeki hakimiyetinin sona erdiğini, Türkiye kıyılarında ve limanlarında her türlü denizcilik faaliyetinin Türk bayrağı taşıyan gemilerle ve yerli firmalarla yerine getirilmeye başlandığını, denizcilik sektörünün gelişmesi için önemli bir sürecin başladığını aktardı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk milletinin denizlere ve denizciliğe ne kadar önem verdiğinin en büyük kanıtı olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Kara sınırlarının 3 katı kadar deniz sınırlarına sahip ülkemiz için attığımız her adımda, milletimizin denizle yeniden buluşması öncelikli hedefimiz." dedi.

- "Türkiye, denizcilikte karar verici ülke konumuna yükselmiştir"

Adil Karaismailoğlu, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi denizci millet, denizci ülke konumuna tekrar yükselmesine önayak olduğunu ve uluslararası denizcilik arenasındaki yerini de ön sıralara taşımayı başardığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Gururla söylemek istiyoruz ki son yıllarda devlet desteğini de arkasına alan denizcilik sektörümüz, ülkemizi gururlandıracak başarılara yelken açmıştır. En önemlisi de Türkiye, uluslararası camiada denizcilik sektörü hakkında karar verici ülke konumuna yükselmiştir." dedi.

Konuşmasının sonunda Karaismailoğlu, dünya deniz tarihine damgasını vuran başta Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere Turgut Reis, Oruç Reis, Hızır Reis, Kemal Reis, Piri Reis ile büyük Türk denizcisi ve leventlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Karaismailoğlu ve beraberindekiler, daha sonra deniz kenarına geçerek deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bıraktı ve karanfil attı.

Burada bir süre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı'na ait gemi ve botların gösterisini izleyen Karaismailoğlu, beraberindekilerle deniz kenarında fotoğraf çektirdi.