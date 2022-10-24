Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet Sakak ile arkadaşı Süleyman Uçar tekneyle denize açıldı. Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak'tan ise haber alınamadı. Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

PATLICAN AVCILARI TESADÜFEN BULDU

Ahmet Sakak

Akbük açıklarında geçen yıl ekim ayında deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi. Ekipler de durumu Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA testinde, iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu belirlendi. Bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Süleyman Uçar, geçen yıl 3 Aralık'ta gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, tutuklandı.