Denizde erkek cansız bedeni bulundu 0:00 / 0:00

İHA

Samsun'da bir vatandaş, sahilde gezerken denizde erkek cansız bedeni buldu.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan Şefik S. (63), kumsaldan 2 metre içeride denizde hareketsiz bir kişiyi fark etti. Yaşlı adam durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri 35-40 yaşlarındaki kimliği belirsiz erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinde giysileri bulunan cansız beden, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.