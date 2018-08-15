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Denizde felaket anları

15.08.2018 - 09:45 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Denizcilerin şiddetli fırtınalar ve devasa dalgalarla mücadele ettiği anlar paylaşım rekorları kırıyor!

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    Elbette dünyanın en zor işlerinden birisidir denizci olmak.  Bu görüntüler bir film karesi değil... 

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    Kuzey buz denizinde fırtınaya yakalanan bir gemi... 

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    Kaptan kamarasından çekilen bu görüntülerde dalgaların onlarca metreyi aştığı tahmin ediliyor.

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    Ve Kuzey Buz Denizi'nde sefer halinde bir gemi daha...  

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    Hele bir de uçak gemisinde görev alıyorsanız durum daha da zor olabilir. 

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    Bir başka fırtına ise Avustralya'da görüntülendi. Avustralya'nın Sidney kenti şiddettli rüzgarlara teslim oldu. 

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    Rüzgarlı hava denizcilere zor anlar yaşattı. 

     

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    Haig Gilchrist adlı feribot kaptanı o anlarda bu inanılmaz fotoğraflara imza attı. 

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    İşte deniz yaşamının en zor anlarından bazı örnekler... 

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