Denizde kaybolan 2 kişi aranıyor

İHA'nın haberine göre; Armutlu Dereağzı mevkiinde, limandan kanoyla denize açılan iki arkadaş, Bozburun mevkiine ilerlerken Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Şahsın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler hem denizden hem de havadan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Arama kurtarma çalışmalarına, deniz polisi botlarının yanı sıra 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri katılıyor.