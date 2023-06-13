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Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde kaybolan genç aranıyor
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Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Tekirdağ'da, iki gün önce denizde kaybolan 21 yaşındaki Adem Ocak'ı arama çalışmaları devam ediyor. Akrabaları ile arama çalışmalarını takip eden baba Erdal Ocak, "Serinlemek için denize gireyim demiş arkadaşlarına sonra suya girmiş bir süre sonra görülmemiş. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi inşallah sağ salim bekliyoruz" dedi

Denizde kaybolan genç aranıyor
AA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

AA'nın haberine göre, Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde sahilde denize girdi. Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

ARAMALARA RAĞMEN ULAŞILAMADI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı.

BABA, AKRABALARI İLE TAKİP EDİYOR

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Ara verilen çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yapıyor. Baba Erdal Ocak ve akrabaları da arama çalışmalarını takip ediyor. Ocak, gazetecilere, iki gündür çocuğundan gelecek güzel bir haber beklediklerini söyledi.

"İNŞALLAH BULUNUR DİYE BEKLİYORUZ"

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Ekipleri ilk andan itibaren arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ocak, "Serinlemek için denize gireyim demiş arkadaşlarına sonra suya girmiş bir süre sonra görülmemiş. Bize şaka mı yapıyor, bir yerlerde mi inşallah sağ salim bekliyoruz. İki gündür sahil güvenlik ekipleri arıyor. Havadan, botlarla, dalgıç ekipleriyle arama yapılıyor. İnşallah bulunur diye bekliyoruz" dedi.

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