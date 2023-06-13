Denizde kaybolan genç aranıyor

AA

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor. AA'nın haberine göre, Kocaeli'nde yaşayan Adem Ocak (21), arkadaşlarıyla 2 gün önce ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde sahilde denize girdi. Ocak, bir süre sonra denizde kayboldu.

ARAMALARA RAĞMEN ULAŞILAMADI Fotoğraf: İHA Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aramalara rağmen Ocak'a ulaşılamadı.

BABA, AKRABALARI İLE TAKİP EDİYOR Fotoğraf: AA Ara verilen çalışmalar bu sabah saatlerinde tekrar başladı. Ekipler sonar cihazlarıyla da zaman zaman arama yapıyor. Baba Erdal Ocak ve akrabaları da arama çalışmalarını takip ediyor. Ocak, gazetecilere, iki gündür çocuğundan gelecek güzel bir haber beklediklerini söyledi.