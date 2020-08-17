Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - ORDU

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos Salı günü arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde, denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.Baba Kasım Zencirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, bir an önce oğlunun bulunmasını beklediğini söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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