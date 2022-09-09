Kolyesini bulmak için iş makinası tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi kiraladı

Rize'ye tatil yapmak için gelen bir Arap turist, 120 bin TL değerindeki kolyesini denize düşürdü. Kolyeyi bulmak için 20 bin TL ödeyerek iş makinası kiralayan turist şimdi kendisine verilecek müjdeli haberi bekliyor

Denizde kaybolan kolyesini bulmak için iş makinesi kiraladı
Kolyesini bulmak için iş makinası tuttu
0:00 / 0:00
AA

Rize'de Arap turist, denizde kaybettiği kolyesini bulmak için iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı.

Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Plajı'ndan ailesi ile denize giren Ali Muhammed Al Tamni (32), kolyesini suya düşürdü.

Durumu fark eden turist, plaj işletmecisi, aynı zamanda endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi.

Koçal ve beraberindeki cankurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ancak sonuç alamadı.

Kolye bulunamayınca Ali Muhammed Al Tamni'nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı.

Sinyal alınan bölgeden iş makinesinin kepçesi yardımıyla çıkartılan kum ve çakıl, süzgeçten geçirildi.

İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi.

Koçal ve işletmedeki cankurtaranlar, Ali Muhammed Al Tamni'nin talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor.

KÜPE VE YÜZÜK BULUNDU

Koçal, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan tatil için bölgeye gelen misafirin kolyesini denize düşürdüğünü ve kendisinden yardım istediğini söyledi.

Koçal, kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkin şunları kaydetti:

"Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. Üç gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler."

İbrahim Cihan Yıldız da kepçenin denizden çıkardığı kumu süzgeçten geçirdiklerini ancak kolyeyi bulamadıklarını dile getirerek, aramaya devam ettiklerini söyledi.


Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro - Yemek tarifleri: Son dakika haberler
YAŞAM Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
SON DAKİKA: Dopdolu hafta sonu keyfi yayında! Habertürk Hafta sonu eki çıktı - 3 Eylül 2022 Cumartesi
YAŞAM Hafta sonu dopdolu
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Eylül 2022 MPİ ile Mili Piyango büyük ikramiyesi sorguluma linki sayfası!
YAŞAM Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı!
Et tartar tarifi. Et tartar nedir? Steak tartar nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Masterchef et tartar tarifi...
YAŞAM Steak tartar tarifi
'Sezar'ın Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı
YAŞAM İşte Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği yer!
Emekli postacı Samsun'dan Hakkari'ye pedal çevirdi
YAŞAM Türkiye turu hayali için Hakkari'ye pedal çevirdi!
Hepsi Türkiye'de... Görülmesi gereken 12 lahit!
YAŞAM Hepsi Türkiye'de... Görülmesi gereken ölümsüz ...
Hitit kentinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen kilise kalıntılarına ulaşıldı
YAŞAM Hitit kentinde kilise kalıntıları bulundu...
Su, şelale gibi akıyor... 'Türkiye'nin çatısı' olarak nitelendirilen Ağrı Dağı ağlıyor! - Güncel Haberler
YAŞAM Ağrı Dağı 'ağlıyor'
Kiracıların dikkatine! Bunları yapıyorsanız evden çıkartılabilirsiniz!
YAŞAM Hangi durumlarda kiracı evden çıkarılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.