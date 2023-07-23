Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizde kayboldu cankurtaranlar buldu; jet ski ile karaya çıkarıldı, hastanede öldü

        Denizde kayboldu cankurtaranlar buldu; jet ski ile karaya çıkarıldı, hastanede öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 19 yaşındaki Ahmet Bektaş, karaya çıkarıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizde kayboldu hastanede öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolup, cankurtaranlar tarafından çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Ahmet Bektaş (19), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Sarısu Plajı'nda meydana geldi. Bir arkadaşıyla denize girmek için plaja gelen Ahmet Bektaş, bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşının haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaranlar, telsizle yardım çağırdıktan sonra suda arama çalışmasına başladı.

        Cankurtaranlar jet ski ve botla arama yaparken, plaja jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kısa süre sonra cankurtaranlar, tarafından bulunan Bektaş, jet ski ile karaya çıkarıldı. Plajda yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bektaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!