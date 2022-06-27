Denizde kriz geçiren öğretmen kurtarılamadı 0:00 / 0:00

DHA

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde kalp krizi geçiren öğretmen Salih Özkan (65) hayatını kaybetti.

Olay, dün Erdek ilçesi Çuğra mevkisinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Erdek'e gelen, Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde matematik öğretmeni Salih Özkan, denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Özkan'a, çevredekiler müdahale ederek kıyıya çıkardı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Özkan, kurtarılamadı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Özkan'ın, kalp krizi sonucu boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

İki çocuk babası Salih Özkan'ın, Manyas ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.