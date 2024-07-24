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        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!

        Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çevredekiler tarafından darp edildi. Linç edilmek istenen H.M., cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Kadın şikayetçi olurken, şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:52
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        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
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        Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darp edildi.

        DHA'nın haberine göre hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

        CAN KURTARANLAR ARAYA GİRDİ

        Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi.

        H.M. çevredekiler tarafından darp edildi. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı. Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

        H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

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        #bartın
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