Denizde taciz iddiasında linç girişimi!

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M. (34), çevredekiler tarafından darp edildi.

DHA'nın haberine göre hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, linç girişimi, kameraya yansıdı.

CAN KURTARANLAR ARAYA GİRDİ Olay, dün akşam saatlerinde Mugada sahilindeki plajda meydana geldi. Denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi.